Fenerbahçe, En-Nesyri bonservisinde 3 dönemlik transfer yasağının kalktığını açıkladı

Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağıyla ilgili ödemenin 27 Eylül'de yapıldığını ve yasağın kalktığını duyurdu.

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kalktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.