Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Hırvat uzun Luka Samanic ile anlaştı

Spor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Luka Samanic'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL