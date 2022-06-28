Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, bu doğrultuda kadrosunu Sırp smaçör Pavle Peric ile güçlendirdi." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Peric'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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