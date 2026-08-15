Fenerbahçe Eryaman'da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Eryaman Stadı'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 21.30'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma için kamp yaptıkları otelden müsabakanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'na geldi. Kanarya, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.