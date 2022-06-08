Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen doğduğu şehri ziyaret etti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, dünyaya geldiği Kosova'nın Prizren şehrinde anılarını tazeledi.

Sarı-lacivertli ekibin efsane başkanlarından Ali Şen, lise arkadaşının torununun sünnet töreni için Kosova'ya geldi. Şen, Prizren'de eğitim gördüğü liseyi ve gençlik yıllarının geçtiği Şadırvan meydanını gezdi. Şadırvan'ın tarihi çeşmesinden de su içen efsane başkan, memleketinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şen, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın da iyi gittiğini belirterek, yeni sezonda başarılar diledi.

Yaklaşık bir hafta Prizren'de kalacak olan Şen, "Lise arkadaşlarımla bir araya geliyorum ancak çoğu hayatını kaybetti. Ben de Prizren'de özlem gideriyorum" ifadelerini kullandı.

Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de Ali Şen'in eskiden Fenerbahçe başkanlığı yapmasından dolayı da çok sayıda Fenerbahçe taraftarının yanı sıra Fenerbahçe Derneği de bulunuyor.

(Sinan Karamurat/İHA)