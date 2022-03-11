Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı - Son Dakika
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı

11.03.2022 21:31
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike davası sürecinde haksız yere tutuklandığı için maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yıldırım döneminde yönetimde görev yapan Şekip Mosturoğlu, "Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları'na bağışlanacaktır." dedi.

Fenerbahçe Kulubü eski Başkanı Aziz Yıldırım, o dönemde görev yapan Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu, futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarını onanmalarının ardından mahkemeye başvurdu. Haksız tutukluluk tazminatı için İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılırken Aziz Yıldırım, 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti.

"YAŞANILAN ACILARIN SEMBOLİK BİR KARŞILIĞI OLACAK"

Konu ile ilgili Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları'na bağışlanacaktır."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı - Son Dakika


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