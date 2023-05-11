Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira Çin'de görüntülendi! Akıllarda tek soru: 'Acaba kariyerine Çin'de mi devam edecek?'

Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı.

ÇİN'E NEDEN GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Çin'de ekibi ile birlikte görüntülenen Vitor Pereira'nın ülkeye neden gittiği bilinmezken, Portekizli hocanın yeniden bir Çin takımını çalıştırabileceği konuşuluyor.

DAHA ÖNCE ÇİN'DE ÇALIŞTI

54 yaşındaki Vitor Pereira daha önce Çin ekibi SIPG'yi çalıştırmıştı. Portekizli hoca, burada 2.03'lük puan ortalaması tutturmuştu.

Vitor Pereira ve ekibinin Çin'de çekilen fotoğrafı: