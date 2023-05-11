Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Çin'de objektiflere yakalandı.
Çin'de ekibi ile birlikte görüntülenen Vitor Pereira'nın ülkeye neden gittiği bilinmezken, Portekizli hocanın yeniden bir Çin takımını çalıştırabileceği konuşuluyor.
54 yaşındaki Vitor Pereira daha önce Çin ekibi SIPG'yi çalıştırmıştı. Portekizli hoca, burada 2.03'lük puan ortalaması tutturmuştu.
Vitor Pereira ve ekibinin Çin'de çekilen fotoğrafı:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira Çin'de görüntülendi! Akıllarda tek soru: 'Acaba kariyerine Çin'de mi devam edecek?' - Son Dakika