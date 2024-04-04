Fenerbahçe, Euroleague\'de A. Efes\'i konuk edecek

THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe, yarın A. Efes'i konuk edecek.
THY Euroleague'in 33. haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Efes yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler 20 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 15 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.
22. randevu
Fenerbahçe ile Efes, bugüne kadar Euroleague'de 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 14 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 89-84'lük skorla kazandı.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 85.4 sayı, 33.1 ribaund ve 18.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Efes de 85.8 sayı, 32.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamaları yakaladı. Lacivert-beyazlılarda ise Shane Larkin 17.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis de 14.5 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.
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