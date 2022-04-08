Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi - Son Dakika

Ameliyatıyla tıp literatürüne girmişti! Uzman çavuşun doktoru neden öldürdüğü belli oldu

ABD basını Türk SİHA'ları için özel röportaj yaptı! Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

Tacizci diye öldürdüler, gerçek çok başka çıktı! Can çekişirken son sözleri bakın ne olmuş

Fenerbahçe Safiport, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için Çekya ekibi, USK Prag ile karşılaştı.

FENERBAHÇE İLK PERİYOT AĞIRLIĞINI KOYDU

ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.

RAKİP DEVRE ARASINA ÜSTÜN GİRDİ

İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, 16. dakikada durumu 41-36'ya getirdi. Çekya ekibi, ilk yarıda Fenerbahçe Safiport karşısında ribauntlarda büyük üstünlük (22-12) kurdu. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti.

FARK AÇILDI

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ZVVZ USK Prag, farkı çift hanelere çıkardı: 50-38. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek Sabally ve Zahui'nin basketleriyle farkı indiren sarı-lacivertliler, 17. dakikada skoru 56-51'e taşıdı. Final periyoduna Çekya temsilcisinin 63-59'luk üstünlüğüyle girildi.

FENERBAHÇE SON PERİYODA FIRTINA GİBİ GİRDİ

Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada durumu 72-63'e getirdi. Son periyottaki başarılı savunmasıyla skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.