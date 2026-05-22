Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Euroleague Final Four'da yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.
Salon: Telekom Center Athens
Hakemler: Milan Nedovic, Sreten Radovic, Carlos Peruga, Embid
Olympiakos: Thomas Walkup 2, Sasha Vezenkov 16, Kostas Papanikolau, Tyler Dorsey 15, Nikola Milutinov 6, Alec Peters 17, Cory Joseph, Donta Hall, Shaquielle McKissic 1, Tyrique Jones 2, Evan Fournier 10, Tyson Ward 10
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Fenerbahçe: Nicolo Melli 7, Talen Horton-Tucker 16, Tarık Biberoviç 17, Devon Hall, Khem Birch 3, Wade Baldwin 10, Brandon Boston Jr, Nando de Colo 6, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Chris Silva 2, Bonzie Colson
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 18-12 (Olympiakos lehine)
Devre: 22-24 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 56-41 (Olympiakos lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Euroleague'de Mağlup Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?