Fenerbahçe Euroleague'de Yarı Finalde Elendi

22.05.2026 20:07
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 79-61 kaybederek Euroleague kupasına veda etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague Final-Four yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroLeague Final-Four yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunan ekibi mücadeleye 12-0'lık seriyle başladı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos'un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11-0'lık seriyle başlayan Georgios Bartzokas'ın öğrencileri, skoru 44-24'e getirdi. Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'un müdahalelerinin ardından üçüncü çeyrekte 15-4'lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda da farkı kapatamayan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti.

Tarihinde 8. kez Final-Four'da mücadele eden Fenerbahçe, 4. kez yarı final aşamasında elendi.

Olympiakos, Valencia - Real Madrid yarı finalinin galibiyle Pazar günü TSİ 21.00'da karşılaşacak. Geçtiğimiz yaz alınan kararın arından üçüncülük maçı oynanmayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

20:43
