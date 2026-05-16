Fenerbahçe, Eyüpspor ile Sezon Finalinde
Fenerbahçe, Eyüpspor ile Sezon Finalinde

16.05.2026 10:32
Fenerbahçe, sezonun son maçında Eyüpspor'u konuk ediyor. 3 eksikle mücadele edecekler.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yarın yine Göle yönetiminde sahada olacak.

3 eksik

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de yarınki maçta oynayamayacak.

Eyüpspor'la 4. randevu

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

Kaynak: AA

