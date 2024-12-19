Fenerbahçe, Eyüpspor ile Süper Lig'de İlk Randevusunu Yaşayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Eyüpspor ile Süper Lig'de İlk Randevusunu Yaşayacak

Fenerbahçe, Eyüpspor ile Süper Lig\'de İlk Randevusunu Yaşayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 20.00'de Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu mücadele, iki takımın ligdeki ilk karşılaşması olacak. Fenerbahçe, ligde 11 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, Eyüpspor 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlar ve sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor.

19.12.2024 12:40
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın konuk olacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Eyüpspor ile saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-lacivertliler, 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-sarılılar ise 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe, lig arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

İlk randevu

Eyüpspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, evinde başarılı sonuçlara imza atarak 7 müsabakada 16 puan topladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul ekibi, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan da 2-2 berabere ayrıldı.

Alexander Djiku dönüyor

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında oynayamamıştı. Cezasını tamamlayan Djiku, Eyüpspor karşısında forma giyebilecek. Son maçlarda sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın, Eyüpspor mücadelesinde yer alamayacak. Son lig maçında teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan Samet Akaydin'in, Becao'nun yokluğunda bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin de tedavisi sürüyor.

Samet ve Amrabat kart sınırında

Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçı öncesinde Samet Akaydin ile Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Samet ile Amrabat sarı kart görmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Deplasmanda en çok gol atan takım

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Fenerbahçe, son deplasmanda maçında derbide Beşiktaş'a mağlup oldu. Dış sahada 17 puan toplayan Mourinho'nun öğrencileri, 22 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler ayrıca hücum performansıyla deplasmanda en çok atan takım konumunda bulunuyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler oynadığı maçlarda kalesinde 14 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon tüm maçlara 11'de başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 7 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Livakovic, son lig maçında sakatlanarak yerini Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı.

Emre Kargın düdük çalacak

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Eyüpspor ile Süper Lig'de İlk Randevusunu Yaşayacak - Son Dakika

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