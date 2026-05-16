Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, yarın Eyüpspor ile oynayacağı sezonun son maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

