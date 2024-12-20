Fenerbahçe'nin Eyüpspor Maçında 4 Değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor Maçında 4 Değişiklik

Fenerbahçe\'nin Eyüpspor Maçında 4 Değişiklik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Başakşehir maçından sonra 11'de 4 değişiklik gerçekleştirdi. Kaleci Livakovic'in sakatlığı nedeniyle İrfan Can Eğribayat kaleyi korurken, Djiku stoperdeki yerini aldı. Oğuz Aydın'ın yerine Dusan Tadic, Edin Dzeko'nun yerine ise Youssef En-Nesyri görev aldı. Takımda 6 eksik bulunuyor.

20.12.2024 20:24
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olurken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Başakşehir müsabakası 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle İrfan Can Eğribayat kaleyi korurken, stoper hattında cezası biten Alexander Djiku yer aldı. Hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Dusan Tadic 11'de maça başladı. Mourinho, takımda en uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, sakatlığı bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğriyat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Eyüpspor Maçında 4 Değişiklik - Son Dakika

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