Fenerbahçe, Eyüpspor\'u 2-1 Yenip Koçu Protesto Etti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte Fenerbahçe taraftarı maç sonrası Ülker Stadyumu'nun önünde Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından "Ali Koç İstifa ve Aziz Başkan oley" tezahüratlarında bulundu.