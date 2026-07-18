Fenerbahçe, Fatma Şakar'ı Transfer Etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Fatma Şakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Almanya Bundesliga Kadınlar Ligi takımlarından 1. FC Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki sağ bek, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe arsaVev'de yer alacak.
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