Fenerbahçe, FC Lugano maçı için antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, FC Lugano maçı için antrenmanlara başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel çalışmalar ve çift kale maçlarla devam eden antrenman, rejenerasyon çalışmasıyla tamamlandı. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ve milli takımlardan dönen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek de takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Lugano maçı için hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

19.07.2024 22:08
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Dün Hull City ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan yeni transfer Allan Saint-Maximin ile milli takımlardan dönen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek de takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, FC Lugano maçı için antrenmanlara başladı - Son Dakika

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