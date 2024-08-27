Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton transferi için görüşmelere başladı

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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.