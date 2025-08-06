Fenerbahçe, Feyenoord'la Karşılaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Feyenoord'la Karşılaştı

Fenerbahçe, Feyenoord\'la Karşılaştı
06.08.2025 22:19
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Fenerbahçe, Feyenoord'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi eleme maçında taraftar desteğiyle yer aldı.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a konuk oldu.

Fenerbahçe ile Feyenoord'un karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maça Feyenoord Stadyumu 'De Kuip' ev sahipliği yaptı. TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı. Glen Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu zorlu mücadelede kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet etti. Portekizli teknik adam savunma üçlüsünü ise Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Sağ kanat bekinde Oğuz Aydın görev yaparken, sol tarafta yeni transfer Archie Brown yer aldı. Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat'ı tercih eden Portekizli teknik adam, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Youssef En Nesyri üçlüsüne şans verdi.

ARCHIE BROWN'IN FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK RESMİ MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, Feyenoord karşısında maça ilk 11'de başladı. Bu mücadele İngiliz sol bekin Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçı oldu. Öte yandan diğer yeni transferler Jhon Duran ve Nelson Semedo maça yedek kulübesinde başladı. FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe taraftarı, takımını Feyenoord deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kendilerini ayrılan deplasman tribünün tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ev sahibi takımın tribünlerinin bazı bölümlerinde de yer aldı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR ISINMAYA SİYAH TİŞÖRTLERLE ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya 'Stop crimes aganist humanity' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili yapılan paylaşımda; "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes aganist humanity" Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" ifadelerine yer verildi.

İKİ EKİBİN YÖNETİCİLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe ve Feyenoord yöneticileri maçtan önce bir araya geldi. Maç öncesi stadyumda düzenlenen dostluk yemeğine Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler ile Feyenoord Başkanı Toon van Bodegom, CEO'su Dennis te Kloese, Finans Direktörü Pieter Smorenburg ve Finans Genel Müdürü Ruud van der Knaap katıldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Feyenoord'la Karşılaştı - Son Dakika

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