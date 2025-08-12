Fenerbahçe Feyenoord Maçında Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Feyenoord Maçında Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe Feyenoord Maçında Kadro Değişiklikleri
12.08.2025 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mourinho, Feyenoord karşısında iki değişiklikle sahaya çıktı. Taraftarlar büyük destek verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Feyenoord müsabakasına, Hollanda'da oynanan maçın 11'inden 2 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, eşleşmenin ilk ayağında oynanan maçın 11'ine göre bugün 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Nelson Semedo ile Jhon Duran görev aldı. Portekizli teknik adam Feyenoord karşısında Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran ikilisini çift forvet olarak sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

Talisca ve İsmail Yüksek kadroda

Sakatlıklarını atlatan ve ilk maçta riske edilmemesi için kadroya alınmayan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, hafta içi yapılan antrenmanların tamamında takımla çalıştı. Mourinho'nun dün basın toplantısında oynayacak durumda olduğunu söylediği iki deneyimli oyuncu da bugün kadroda yer aldı.

'Geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçeli futbolcular, Balıkesir'de yaşanan deprem ve son günlerdeki yangın felaketleri nedeniyle üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiye' yazılı tişörtlerle çıktı.

Tribünlerden tam destek

Fenerbahçe sahasında 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

1907 balon Duygu Özdin için gökyüzüne bırakıldı

Kanserden hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Duygu Özdin için kulüp anlamlı bir organizasyona imza attı. Hastalığı sırasında sosyal medya hesabından, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımını yapan Duygu, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Bu durum üzerine sarı-lacivertli kulüp de, "İlk resmi maçımızda senin için 1907 balon uçuracağız" paylaşımını yapmıştı. Feyenoord maçı öncesi hazırlanan balonlar, seremoniden önce orta sahada Kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından gökyüzüne bırakıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Feyenoord, 3-sayfa, Futbol, Nelson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Feyenoord Maçında Kadro Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak

19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
07:39
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
01:24
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’
Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
01:20
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
00:56
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü
Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
00:49
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
00:43
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 20:33:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Feyenoord Maçında Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.