Fenerbahçe Final Four'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Final Four'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe Final Four\'a Hazırlanıyor

Jasikevicius, Fenerbahçe'nin Final Four'da iyi hazırlanacağını ve fırsatın yine ellerinde olduğunu vurguladı.

12.05.2025 16:42
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu söyleyerek, "Burada olabilmek büyük şans. Hayat kendine fırsatlar sunar, büyük başarılar elde etmeyi sağlamak için. Şu an yine o şans elimizde" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four'da mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, turnuva öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Menajer Derya Yannier, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun doğum gününü kutlayarak sözlerine başladı. Yannier, Dörtlü Final ile ilgili ise, "Görev sürecimin başında hedef olarak koyduğumuz şey Fenerbahçe'yi ait olduğu yere getirmekti. Son 2 sezonda ikinci Final Four. Kulüp hem business anlamda hem basketbol anlamında hak ettiği yere, Avrupa'nın zirvesinde yer alacak noktaya geldi. Çok mutluyum. Final Four dışında kalan bizden daha bütçeli takımlar da var. Sezon başı koyduğumuz hedeflerden biri buydu. 2015'ten sonra yedinci defa Final Four'da yer alacağız, hedeflerimiz bu sene daha büyük. Umuyorum daha fazlasını bu ekip başaracak. Ekipte bu potansiyel var. Hedefimiz bu sene daha fazlasını elde edebilmek ve o kupayı müzeye kazandırabilmek" ifadelerini kullandı.

Sarunas Jasikevicius: "İyi hazırlanacağız"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz, arada Galatasaray maçı var. İyi idman yapabilecek vaktimiz var. İyi hazırlanacağız. Nasıl atak edeceklerini (Panathinaikos) biliyoruz. Belirleyici faktör kolay atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil. Final Four'da bu maçlar çok farklı oluyor" diye konuştu.

"En büyük güçleri istikrar"

Geçtiğimiz sezon da Final Four'da karşılaştıkları Panathinaikos'un 2 sene içindeki güç dengesini Jasikevicius, şu sözlerle aktardı:

"Aynı takım aslında. İkinci yarıyı çok iyi geçiren Cedi Osman var, en büyük güçleri istikrar. Benim takımımın savaşması gerekiyor. Maçları küçük detaylar belirliyor. Onların çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de aynı şekilde onları zorlayacak oyuncularımız var. Büyük faktörlerden biri Nunn olacak. Tüm oyunculara hazır olmamız gerekiyor."

"Şans yine elimizde"

Litvanyalı başantrenör, kendi üzerindeki baskı ve başarı isteğinin büyük bir motivasyon oluşturduğunu dile getirerek, "Burada olabilmek büyük şans. Hayat kendine fırsatlar sunar büyük başarılar elde etmeyi sağlamak için. Şu an yine o şans elimizde" şeklinde konuştu.

"Kulüp için en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz"

Sarı-lacivertli taraftarların futbolda alınan sonuçların ardından gözlerini basketbol takımının oynayacağı Final Four'a çevirdiğinin hatırlatılması üzerine başarılı koç, "Fenerbahçe gibi kulübün parçası olmak inanılmaz bir şey. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Diğer branşları da takip ediyoruz ama biz kendi branşımızda kulüp için en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

"Taraftar konusunda şüphem yok"

Organizasyonun ilk kez Avrupa dışında oynanması, taraftarlar ve atmosferde çekincesinin olup olmamasıyla ilgili de Jasikevicius, "Herhangi bir Final Four gibi olacak. Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe varken taraftar konusunda şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.

'Tüm sezonun sonucunun 2 maçta belirlenmesinin adaletli sistem olduğunu düşünüyor musunuz? 'sorusuna ise Jasikevicius, şu yanıtı verdi:

"Daha çok maça aslında karşı olduğumuzu konuşuyoruz. Sistem bizim karar vereceğimiz şeyler değil. En iyi mücadele ile elimizden gelenin en iyini yapmaya çalışıyoruz."

Melih Mahmutoğlu: "Bu takım kupayı hak ediyor"

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise kupayı hak ettiklerine değinerek "Benim yedinci Final Four'um. Çok mutluyuz. Sezon boyunca hem Euroleague'de hem Süper Lig'de iyi basketbol oynadık. Hedeflerden biri olan Final Four kaldığımız için takımla gurur duyuyorum. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu da yapabilecek gücümüz var. Panathinaikos maçı öncesi Galatasaray maçımız var. İyi hazırlanıp, play-off serisinde Paris maçlarındaki oyunun üzerine koyup, umarım kupayı müzemize getirebiliriz" açıklamasını yaptı.

"O kupayı kaldırmak en önemlisi"

Dörtlü Final'de mücadele etmenin kendileri için çok değerli olduğuna vurgu yapan Mahmutoğlu, "Özel bir his. Bu seviyede olmak kulübümüz ve bizim için çok değerli. Oraya gidip iyi mücadele etmek ve o kupayı kaldırmak en önemlisi. İyi basketbol oynayıp, takım gibi oynayıp inşallah kupaya da ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Dik durmayı başaran camiayız"

Futbol takımının bu sezonki durumunun ardından taraftarların basketbol takımından Avrupa şampiyonluğu beklemesine ilişkin de sarı-lacivertli basketbolcu, "Futboldan dolayı taraftarlar bizden şampiyonluk bekliyor. Keşke orası da iyi gitse gönlümüz her zaman onlardan yana. Biz büyük camiayız, her şeye karşı dik durmayı gösterdi. Bazı çatlaklar oluyor. Ben de taraftarım. Bazen başarısızlık olabiliyor. Beraber kalmayı, dik durmayı başaran camiayız. Başka kimseye de benzemiyor. Abu Dabi'de bunu en iyi şekilde göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Derya Yannier: "Umarım hak eden tarafın kazandığı Final Four yaşarız"

Genel Menajer Derya Yannier, hakemlerle ilgili ise şu sözleri aktardı:

"Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmuyorum. Euroleague çok değerli lig. Hakemler de bir parçası. Umuyorum hakemlerin konuşulmadığı, hak eden tarafın kazandığı Final Four yaşarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe, Basketbol, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Final Four'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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