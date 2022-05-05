Fenerbahçe finale yükselmek, Nesibe Aydın seriyi uzatmak için sahaya çıkacak - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin üçüncü maçında yarın Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Yarı final serisinin ilk iki maçını sahasında 73-71 ve 97-62'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Safiport, seride 2-0 önde bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Nesibe Aydın'ın kazanması durumunda serinin dördüncü maçı yine Ankara'da oynanacak.