Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu

23.05.2022 10:58
Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu

Fenerbahçe Futbol okulların geleneksel ikinci Güneydoğu Anadolu turnuvasında 2010-2011 ve 2012-2013 yaş grubunda Mardin Fenerbahçe Futbol okulu şampiyon oldu.

Fenerbahçe Futbol okulların geleneksel ikinci Güneydoğu Anadolu turnuvasında 2010-2011 ve 2012-2013 yaş grubunda Mardin Fenerbahçe Futbol okulu şampiyon oldu.

Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin'in 2 farklı yaş grubu ile mücadele ettiği turnuvayı Mardin Futbol Okulu namağlup şampiyon olup, İstanbul'daki Türkiye şampiyonasına gitme hakkı elde etti. Turnuvanın düzenlendiği Mardin'de Fenerbahçe'nin altyapı hocası Mustafa Dülger ve Fenerbahçe Spor okulları sorumlusu Göksu Arı, maçı yerinde takip edip oyuncuları izledi.

Mardin Fenerbahçe Futbol Okulu'nun antrenörü Ferhan Yıldız, uzun zamandır bu turnuvaya hazırlandıklarını söyledi. Yıldız, "Sporcularımız ilk maçtan som maça kadar şampiyonluğa odaklanmıştı. Nitekim tüm maçlarımızı kazanıp şampiyon olduk. Şimdi çok çalışıp İstanbul'da ki Türkiye şampiyonasına hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye'ye Mardin'de altyapının geliştiğini göstermek. Mardin çocuklarının başarısını tüm Türkiye'ye göstermek, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve Ülke futboluna ahlaklı sporcu kazandırmaktadır. Turnuvaya katılan Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi. - MARDİN

Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu
Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu
Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe futbol okulları turnuvasında Mardin şampiyon oldu - Son Dakika


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