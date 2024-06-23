Fenerbahçe Futbolcuları Can Bartu Tesisleri'nde Testlere Tabi Tutuldu

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe'de sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tesislere geçen oyuncular burada laktat, kuvvet ve esneklik testlerinden geçti. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrolleri ve testlerin tamamlanmasının ardından yarın Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. - İSTANBUL