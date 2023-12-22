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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
22.12.2023 - 18:30,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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