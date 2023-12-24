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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve tempo düşük kaldı. İlk yarıda tek ciddi pozisyon Galatasaray'ın şutuyla yaşandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı
24.12.2023 - 19:53,
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Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sarı kart: Dk. 12 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.

İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı - Son Dakika
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