Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ilk yarı 0-0 tamamlandı

Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sarı kart: Dk. 12 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.
İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.
Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
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