Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Rekabet

Spor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını cumartesi günü bir kez daha yaşayacak.

Süper Lig'de son dönemlerin en erken derbisine son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray 15 puanla lider çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise ilk 5 maçta 13 puan toplayarak haftaya ikinci sırada girdi.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 3 kez kazandı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 12 Galatasaray derbisi yaşadı.

Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 9, sarı-kırmızılılar ise 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 24 derbi maçta boy gösterdi. Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı da 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, toplam 24 derbide 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Özbek, 11 Fenerbahçe derbisi gördü

Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 11 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray bu dönemde Fenerbahçe'ye karşı ligde 3 kez berabere kalıp, 2 kez ise kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise kazanarak şampiyon oldu.

Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 5 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 11 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmenden olmak üzere 11 gol atarken, sarı-lacivertliler rakibine toplam 5 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 23 derbide mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 9 kez de yenildi.

Ali Koç-Dursun Özbek rekabeti

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu bölümde Süper Lig'de 4, Süper Kupa'da ise 1 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. Bir mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 9 golüne, sarı-lacivertliler 1 golle karşılık verebildi.