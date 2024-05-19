Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arbede Yaşandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arbede Yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, sevinç gösterisi yapmak için sahaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren Galatasaraylı yöneticiler ile sarı-lacivertliler arasında saha içinde ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

19.05.2024 23:10
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, maçın ardından tekrar sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulundu. Buna tepki gösteren Galatasaraylı yöneticiler ile sarı-lacivertliler arasında hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Derbi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.

Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde tekrar gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek Fenerbahçeli yönetici ve oyuncuları soyunma odasına aldı.

Sarı-lacivertli kafile, stattan çıkış yaparken yine sarı-kırmızılı yetkililerle tartışma yaşasa da güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arbede Yaşandı - Son Dakika

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