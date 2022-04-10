Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbinin oyun anlamında dengeli geçtiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, Fenerbahçe'nin biraz daha efektif oynadığını belirterek, "İlk yarıda iki kez ani atakla geldiler ve birinde golü buldular. İkinci yarıda bir kere geldiler ve golü attılar." dedi.

Geriden güzel oyun kurduklarını anlatan Torrent, şunları kaydetti:

"İlk yarı oyun biraz daha bizim yarı sahamızda geçti. İkinci yarı ileride biraz daha baskı yaptık ve topa sahip olduk. 2-3 fırsat yakaladık. Biri Gomis'in pozisyonuydu. Bence iki taraf için gayet dengeli bir maç oldu. Bir tarafın üstün olduğu bir maç değildi. Fakat bu sene Galatasaray'ın olduğu durum normal değil. Trabzonspor'a karşı da başımıza gelmişti. Maç 5 dakika içinde elimizden kaçmıştı. Takım iyi bir yıl geçirmediğinde böyle bir şey başına gelebiliyor. Üç kere pozisyon bulan bir takım size iki gol atabiliyor. Sonuç dışında düşünürsek, iki takım dengeli ve birbirine benzer şekilde oynadı."

"Burada olmaktan çok memnunum"

Domenec Torrent, Galatasaray Kulübünde göreve gelecek yeni yönetimin kendisiyle devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine, şunları dile getirdi:

"Bu konuda hiçbir kaygım yok. Sadece bugünün sonucuyla ilgili sinirliyim. Çünkü taraftarımız ve kulübümüz için önemli bir maçtı. Bu sezon, ben gelmeden önce ve geldikten sonra da kulüp için zordu. Bunu başkan değişikliğinde görebiliyoruz. Benim işim belli, önümüzdeki 6 maçı da kazanmaya çalışacağım. Bizim stilimiz belli, nasıl oynamak istediğimiz belli. Farklı özelliklere sahip oyunculara ihtiyacımız olduğu belli. Ben burada olmaktan çok memnunum. Benim ve ekibimin işi maksimum sayıda maçı kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi de benim yapabileceğim bir şey yok, işim belli. Çok büyük bazı hocalar ilk geldiklerinde zamana ihtiyaç duydular, ilk başta bir şeyler kazanamadılar. Onlara inanıldığı için onlarla devam edildi. Projeye inanç yoksa eğer onunla ilgili yapabileceğimiz şey yok."

İspanyol teknik adam, sakatlıkları bulunan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin maçta oynayamadığını hatırlatarak, "Ben ekibimle beraber oynayacak takımı itinayla seçiyorum. Her antrenmanda ben oyuncularımın form durumlarını net bir şekilde görüyorum. Kadroya dahil olmayan oyuncularla şahsi bir problemim yok. Ayrıca kadrodaki bütün oyuncular oynama fırsatı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Torrent, oyuncu değişikliğinde geç kalıp kalmadığına yönelik soru üzerine, "Yaklaşık 36 yaşlarında olan Babel ve Gomis'in gayet güzel oynadıklarını düşünüyorum. Yedek kulübesine baktığım zaman onlarla değiştirmem için uygun bir oyuncu var mı diye düşünmem gerekiyor. Mesela siz 60. dakikada kimi kiminle değiştirirdiniz? Bu kaybettiğimiz için sorulan bir soru. Kazansaydık bu sorulmazdı." ifadelerini kullandı.