Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti

Spor

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun

FENERBAHÇE: Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Bojana Drca, Ana Cristina, Gizem Örge (L), (Arelya Karasoy, Hristina Vuchkova, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)

GALATASARAY: İlkin Aydın, Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Alexia Carutasu, Britt Bongaerts, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme (L), (Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Ann Kaladdadze)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-18

SÜRE: 75 dakika (28, 23, 24)

Sultanlar Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-21, 25-16 ve 25-18 sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, yoluna namağlup devam etti ve zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.