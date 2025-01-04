SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Kerem Bak, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Fraser 4, Zandalasini 10, Vanloo 15, Yueru Li 8, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan 2, Hollingsworth 9,
Meltem Yıldızhan 3, Ayşe Cora 2, Ayşegül Günay Aladağ
FENERBAHÇE OPET: Charles 24, Williams 10, Meesseman 9, Sevgi Uzun 12, Atkins 8, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek, Şerife Alperi Onar, Sudenur Akarpa
1'İNCİ PERİYOT: 22 - 14
DEVRE: 36 - 37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı–laciverti takım 65-61 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde, 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ederken sarı-kırmızılılar 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray'ı 65-61 Yenerek Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
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