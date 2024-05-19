Fenerbahçe Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

Fenerbahçe Galatasaray\'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek derbi galibiyetini sokaklarda kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kars'ta at heykeli önünde toplanarak şampiyonluk sloganları attı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü ve polis müdahalesiyle gerginlik önlendi.

19.05.2024 23:08
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Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe şampiyonluk şansını son haftaya taşırken, Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında vatandaşlar derbi galibiyetini sokaklara dökülerek kutladı. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasının bitmesiyle birlikte sokaklara dökülen çok sayıda sarı-lacivertli taraftar at heykeli önünde toplanarak, şampiyonluk sloganları attı. Faikbey Caddesi üzerinde uzun araç konvoyları oluşturan Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşadı. Faikbey Caddesi ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında bulunan Aslan Heykeline çıkan Fenerbahçe taraftarları, burada takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Geç saatlere kadar devam eden kutlamalar daha sonra Fenerbahçeli taraftarların dağılmasıyla son buldu.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa süre çıkan gerginliği polis büyümeden önledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı - Son Dakika

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