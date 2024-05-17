Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son maça taşıyabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son maça taşıyabilir

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda mağlubiyet yaşamadan ilerleyen sezonun son dış saha maçında Galatasaray'ı yenmesi halinde hem bu seriyi sürdürecek hem de şampiyonluk şansını son maça taşıyabilecek.

17.05.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, sezonun son dış saha maçında Galatasaray'ı yenerse hem bu seriyi sürdürecek hem de şampiyonluk şansını son maça taşıyacak.

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, son 2 haftaya sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde girdi. Sarı-lacivertli ekip, ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta konuk olacağı rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 11 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig'de bu alanda rekor kıran Kanarya, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonu da yaşıyor.

Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduğu son 2 maçta puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Bu sezon dış sahada 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde 'dış sahada en fazla puan toplama rekoru'nu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son maça taşıyabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son maça taşıyabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement