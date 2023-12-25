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Fenerbahçe, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa basın toplantısına katılmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa basın toplantısına katılmayacak

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Süper Kupa'da Galatasaray ile yapılacak maçın basın toplantısına katılmayacaklarını açıkladı. Kızılhan, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile aynı masada olmayacağını ve hiçbir şeyin içinde yer almayacağını vurguladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa basın toplantısına katılmayacak
25.12.2023 - 18:35,  Güncelleme: 18:37
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli takımın Süper Kupa'da Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı maç için düzenlenecek basın toplantısına sarı-kırmızılılarla katılmayacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetici, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Türkiye'nin en büyük iki kulübü finalde karşı karşıya gelecek. Federasyondan bugün bir soru geldi. Süper Kupa'nın basın toplantısıyla ilgili. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız yönünde bir soru. Karşı (Galatasaray) bunu kabul etmiş. Federasyona da cevabımızı buradan iletmiş olalım, kamuoyu da öğrenmiş olsun. Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahil. Buradan tüm kamuoyuna bunu duyuralım. Fenerbahçe'nin bu zihniyetle aynı masada ve hiçbir şeyin içinde olmayacağının altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm kamuoyunun da bilgisinin olmasını istiyorum."

Kaynak: AA
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