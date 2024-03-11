Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakem eleştirilerine yanıt verdi

Galatasaray'ın, Fenerbahçe- Pendikspor maçını yöneten hakemlere yönelik eleştirisine Fenerbahçe, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla yanıt verdi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yöneten hakemler ve verilen kararlarla ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Paradoks: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.
Örnek:
3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"
14 Aralık 2023:
Soru: "TFF'den memnun musunuz?"
Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik." - İSTANBUL
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair örnekler vererek "paradoks" vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvendiğini belirten ifadeler ve TFF'ye memnuniyetini dile getiren söylemler örneklendirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurova Basketbol Kulübüne 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde 7 milyon TL nakdi katkı verilmesini oy birliği ile kabul etti.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem ve VAR kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında hakem kararlarıyla ilgili sorular sordu ve TFF'nin hesap vermesini istedi.
Erzurum'da oynanan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki takım, finalde Palandöken Belediye Spor'u taybrek setinde yenerek bir üst tura çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığı altında ezeli rakibinin kolandığını ve TFF'nin buna dur demesi gerektiğini belirtti. İşte o açıklama...
Galatasaray Kulübü, dün oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçta yaşanan olayları ve hakem kararlarını sorgulayarak, TFF'nin nasıl bir tavır içerisinde olacağını ve sorumluların cezalandırılıp cezalandırılmayacağını sordu.
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi. 84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, aile yakınlarının ve Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin katılımıyla ikindi namazının ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birçok isim katıldı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Saral, Fenerbahçe yöneticisini eleştirerek, hakemlerin Trabzonspor'a karşı haksız kararlar verdiğini ve şampiyonluklarının çalındığını söyledi. Ayrıca, hakemlere baskı yapılmaması ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
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