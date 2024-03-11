Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakem eleştirilerine yanıt verdi

Spor

Galatasaray'ın, Fenerbahçe- Pendikspor maçını yöneten hakemlere yönelik eleştirisine Fenerbahçe, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla yanıt verdi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yöneten hakemler ve verilen kararlarla ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Paradoks: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

Örnek:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023:

Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik." - İSTANBUL