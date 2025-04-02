Fenerbahçe-Galatasaray Kadroları Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe- Galatasaray müsabakasının kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
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