Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla idman sona erdi. Dün oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

13.05.2024 15:37
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe'de dün oynanan Mondihome Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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