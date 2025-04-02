Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetinin kavgasına saha içindekiler de dahil oldu. Maç kısa süreliğine dururken, polisler sahaya girdi. Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

02.04.2025 22:43
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın son dakikalarında ise ortalık karıştı.

DERBİDE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

İki takımın yedek kulübesi bir anda birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın maçı durdururken, polis ekipleri sahaya girdi. Yedek oyuncuların ve teknik heyetin kavgasına sahadaki oyuncular da dahil oldu. Kavga güçlükle yatıştırılırken maçta kırmızı kartlar havada uçtu.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

İşte kavgadan görüntüler:

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sk 06:
    verilmeyen 2 penaltı yine ŞİKESARAY DEVREDE 31 55 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    net penaltımiz verilmedi. 45 dk yerde yattı fetosun artığı onun bunun evlatları 22 33 Yanıtla
  • resul.123:
    Fenerbahçe ağlama ¦??? 39 16 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Hakem sınıfta kaldı çok kötüydü..resmen gs yı tuttu 13 33 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ISTE BOYLE HER GUN BOYLE ŞİKEDEN BAHCE VE 8TAŞ 17 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    bırılerı kedımı mırlattı aglamasınlar 12 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    marinyo tam o c mussun 16 4 Yanıtla
  • Efem0909:
    Şu Mert Hakan YandaşınTürk futbolundan uzaklaştırılması lazım Sürekli kavga işlerinin içinde futbol adına yaptığı hiçbirşey yok 12 0 Yanıtla
  • HAKAN ERDUR:
    gelinevi hazırlığını iyi yapmış damat beye ahhaahhaha 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    sk 06 hadi anam hadi 8 1 Yanıtla
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