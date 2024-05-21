Fenerbahçe, Galatasaray yöneticilerinin açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray yöneticilerinin açıklamalarına yanıt verdi

Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-0 kazandıkları derbinin ardından sarı-kırmızılı yöneticilerin yaptığı açıklamalara cevap verdi. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptıkları açıklamada, rakip takımın serzenişlerinin artarak garipleştiği gündemi takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, maç sonucunun hazmedilememesi nedeniyle yapılan çelişkili açıklamaların ana sebebinin bu olduğunu ifade ettiler. Fenerbahçe, kamuoyunda yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini yapacaklarını da duyurdu.

21.05.2024 21:17
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Fenerbahçe, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı yöneticilerin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19 Mayıs Pazar günü oynanan, takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz.

Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki;

Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir.

Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı;

İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray yöneticilerinin açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika

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