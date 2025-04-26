SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı-lacivertli kafile konaklayacakları otele geldi. Otelin önünde bir gurup taraftar Fenerbahçe yönetimine yönelik pankart açıp sloganlar atarak protesto etti.
Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular dinlenmek üzere otele geçti.
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