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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 10. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 10. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider durumda bulunan Fenerbahçe, Gaziantep FK ile yarın karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçın 7'sini Fenerbahçe kazanırken, Gaziantep FK sadece 2 maçı kazanabildi. Bu sezon oynanan maçı ise Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 10. kez karşılaşacak
13.01.2024 - 09:15,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 10. kez karşılaşacak.

Ligde son maçında ağırladığı Konyaspor'u 7-1 ile geçen ve takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı.

Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

Gaziantep'te galibiyetler eşit

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor.

İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.

Bu sezon Fenerbahçe güldü

İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı.

Ligin açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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