Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı; Kartal 3 puanı hak ettiklerini söyledi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı; Kartal 3 puanı hak ettiklerini söyledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından 3 puanı hak ettiklerini ancak 1 golü atamadıklarını belirtti. Kartal, stadyum zemininin kötü olduğunu ve oyuncuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 3 puanı hak ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stadyumun zemininin çok kötü olduğunu, oyuncuların ısınma sonrası durumu şikayet ettiğini anlattı.

Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren Kartal, "Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu:

"Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim."

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı; Kartal 3 puanı hak ettiklerini söyledi - Son Dakika

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