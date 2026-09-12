Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Marco Asensio bireysel çalıştı; sarı-lacivertliler hazırlığını yarın tamamlayıp Gaziantep'e gidecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon programının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Antrenmanda Roma müsabakasında 11'de başlayan futbolcular, ilk bölümde takımla çalıştıktan sonra aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

İspanyol futbolcu Marco Asensio ise bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ardından Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü - Son Dakika

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