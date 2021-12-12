Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep'e giderek kampa girecek.