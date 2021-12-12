Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

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