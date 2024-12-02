Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Spor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Becao ve 89'uncu dakikada Dzeko kaydetti. Konuk Gaziantep FK'nın maçtaki tek golü ise 41'inci dakikada Okereke'den geldi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Maçın başlama düdüğünün ardından oyunu rakip sahaya yıkan sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada öne geçti. Ön alan baskısı sonrasında En-Nesyri, pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0. Öne geçmesinin ardından rakibine oyunu kendi sahasında kabul ettiren Fenerbahçe, farkı yükseltecek pozisyonlara girse de faydalanamadı. Mücadelenin 41'inci dakikasında konuk ekip eşitliği yakaladı. Ndiaye'nin ortasında Okereke göğsüyle önüne alıp şutunu çekti. Kaleci Livakovic'ten seken topu takip eden Okereke, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

GALİBİYET GOLLERİ İKİNCİ YARIDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte Ambrabat ve Saint-Maximin, İrfan Can ve İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe, oyunu rakip sahaya yıksa da istediği pozisyonları bulamadı. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 78'inci dakikada duran toptan buldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde Tadic ortasını yaptı. Kale önünde Becao yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 89'uncu dakikada sahneye çıkan Dzeko skoru belirledi. Orta sahada kapılan top sonrasında Fred ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında gelişine sert vuran Dzeko, skoru belirledi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

İRFAN CAN KAHVECİ 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 5 maçlık ara sonrasında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Süper Lig'de son olarak ekim ayında oynanan Bodrumspor mücadelesinde 11'de forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Trabzonspor maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Kayserispor maçında kadroya yer alan ancak forma şansı bulamayan Kahveci, Slavia Prag maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu, 5 maç sonra 11'deki yerine döndü.

OĞUZ AYDIN ÜST ÜSTE İKİ, KOSTİC ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Oğuz Aydın, ligde üst üste ikinci kez ilk 11'de forma giydi. Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu; 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynamıştı. Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı gerekçesiyle Slavia Prag deplasmanında yer almayan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçına da 11'de başladı.

Öte yandan Avrupa Ligi kadrosunda yer alamayan başka bir isim olan Filip Kostic de ligde üst üste 3'üncü maçında 11'de görev yaptı.

SAMET FORMAYI KAPTI

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı Samet Akaydın, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı kaptı. Savunmada cezalı ve sakat oyuncuların olması sebebiyle Sivasspor maçında 11'de görev alan Akaydın, Kayserispor ve Slavia Prag maçlarının ardından Gaziantep FK maçında da ilk 11'de forma giydi. Samet Akaydın, üst üste 4'üncü maçında 11'de görev aldı.