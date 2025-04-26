Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Viana (Dk. 72 Emre Taşdemir), Husic (Dk.62 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk.72 Daubin), Ndiaye (Dk. 84 Furkan Soyalp), Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Kenan Kodro)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek (Dk. 46 En-Nesyri), Fred, Kostic (Dk.66 Tadic) İrfan Can Kahveci (Dk.66 Szymanski), Oğuz Aydın, Talisca (Dk.84 Cenk Tosun), Dzeko (Dk.79 Münir Levent Mercan)

Goller: Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 66 Talisca, Dk. 69 Dzeko, Dk.72 Fred (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim, Dk. 66 Viana (Gaziantep FK)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

47. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

51. dakikada Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına yaptığı ortada Dzeko'nun dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun yerden ön direğe pasında En Nesyri'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.

58. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini çalımladıktan sonra şutunda kaleci İrfan Can, gole izin vermedi.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dzeko'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında En Nesyri, kendini yere bıraktı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Direnç Tonusluoğlu, Viana ve En Nesyri'nin mücadelesini monitörden izlemeye çağırıldı. Hakem, yaptığı değerlendirme sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

84. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En- Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.