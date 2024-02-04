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Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve çift kale maçlarla sona erdi. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular ise rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

04.02.2024 16:17
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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antalyaspor karşısında maça 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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