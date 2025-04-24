Fenerbahçe Gaziantep Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirilen çalışmalarla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak pas çalıştı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e gidecek.